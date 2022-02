"Les pieds dans le plat" à Equeurdreville

Cette semaine, le goût est célébré partout en France! Cette année, Equeurdreville renouvelle son opération "Les pieds dans le plat", avec de nombreuses nouveautés. Dékà, a manifestation s'étale désormais sur 5 jours et non plus 1.

Au programme: expos, quizz, jeux, sports, ateliers cuisine... Le programme complet est à télécharger à la fin de cet article.

Le point culminant de cette semaine aura lieu samedi, avec des ateliers pour apprendre à cuisiner comme un chef. Ces animations sont accessibles uniquement sur réservation. Appelez "Le puzzle" pour tout renseignement et réservation au 02 33 01 81 70.RDV également sur www.equeurdreville.com



Ecoutez Anne VERLINDE nous parler des différentes animations organisées pour ce festival: