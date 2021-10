Valognes. The Voice Kids : le jeune Manchois, Antoine Letouzé, intègre l'équipe de Matt Pokora

Véritable moment d'émotion, samedi 26 août 2017, au moment du passage d'Antoine Letouzé dans The Voice Kids, une version du célèbre télécrochet de TF1 réservée au plus jeunes. À seulement 15 ans, le jeune Manchois de Valognes a réussi à convaincre deux des trois coachs de l'émission, Jenifer et Matt Pokora avec une interprétation très personnelle de Let it go de James Bay.

Quel joli moment en compagnie d'Antoine !

Il a mis les poils aux coachs ???? #TheVoiceKids pic.twitter.com/f17kmvyzZ6 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) August 26, 2017