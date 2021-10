Jort. Calvados : durant dix kilomètres, il tente de semer les forces de l'ordre

Un jeune homme âgé de 25 ans a été jugé le mercredi 23 août 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour conduite d'un véhicule sans permis et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le jeudi 27 octobre 2016 à 18h, près de Falaise.

Fuite de prés de dix kilomètres dans la campagne

À la vue d'un contrôle routier de la gendarmerie, une Renault Mégane effectue précipitamment un demi-tour, ce qui intrigue évidemment les forces de l'ordre qui, face à un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, vont prendre en chasse le véhicule. Pour les semer ce dernier va emprunter des routes départementales et des chemins communaux. Ce ne sera qu'au bout d'une dizaine de kilomètres qu'il sera enfin intercepté à Jort, près de Falaise.

Il conduisait sans permis

Le jeune homme explique s'être affolé. "Je n'avais plus de permis et je craignais d'être positif à l'alcootest, mon réflexe a été de m'enfuir." Il reconnaît aujourd'hui que c'était stupide, d'autant plus que son père et sa soeur se trouvaient dans son véhicule. "Ils ignoraient que je n'avais pas le droit de conduire."

Comportement inadmissible

Le procureur requiert une peine avec sursis et une amende de 400 euros qualifiant ce comportement d'inadmissible. "Vous vous êtes échappé malgré tous les risques que cela comportait, pour vous-même, votre famille et les autres usagers. Votre dangerosité a tout de même duré un bon nombre de kilomètres ! Vous vous doutez bien qu'un demi-tour face à un contrôle routier suggère qu'il y a anguille sous roche !"

Son avocat explique qu'il a eu peur de se retrouver entraîné dans la machine judiciaire.

Le jeune homme écope de 2 mois de prison avec sursis et d'une amende de 250 euros.

