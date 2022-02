Promenades insolites : Trois-Monts de mystère

Son ancienne chapelle plantée en bord de route tombe en ruine et personne n’y peut rien. La chapelle de la Vierge fut construite en 1874 et on ne sait pas grand-chose de son histoire sauf à remonter, dans le temps, l’arbre généalogique des familles qui en furent par le passé les héritiers. Aujourd’hui, 29 familles en indivision,"cousins" très éloignés des fondateurs de l’édifice.

L’une d’elles est propriétaire du bout de terrain qui entoure la petite chapelle et veille à ce qu’on ne puisse pas accéder au monument. "C’est une bizarrerie du remembrement. Mes prédécesseurs n’ont pas été assez vigilants lorsque le redécoupage des terres s’est effectué", dit le maire Sylvain Morel, un brin dépité. Du coup, plus question de toucher la chapelle sauf à violer la propriété privée tout autour, quelques mètres d’enclos naturel. Et impossible par conséquent de faire entrer le bâtiment dans le patrimoine communal comme aurait pu l’espérer Sylvain Morel.



"Au risque d’une volée de plombs"

Aujourd’hui, la chapelle de Trois-Monts menace de s’effondrer. Les murs usés sont mangés par les herbes et les ronces. A l’intérieur, l’autel et les statues sont en partie brisés au sol. Sous la poussière et les gravats, l’ancienne sépulture du fondateur de l’église. Que doit en penser l’homme qui repose ici sous la dalle de pierre ?

De l’autre côté de la route, l’homme qui veille sur son terrain, fusil de chasse à portée, n’aime pas qu’on aille voir de près. "Tout cela est une bien sombre histoire", soupire une voisine. La Vierge de Trois-Monts habite une bien triste maison…

Alain Fergent