Saint-Lô. Lisandro Cuxi : le gagnant de The Voice dévoile son premier clip "Danser"

Son premier clip est à son image. Le clip comme le titre de Lisandro Cuxi est festif, ensoleillé et dansant.

Chanteur et danseur

Découvert dans la saison 2 de "The Voice Kids" et vainqueur de la saison 6 de "The Voice", Lisandro Cuxi a marqué la saison 2017 par sa maîtrise de la chorégraphie et et ses qualité de showman.

Voici mon tout premier clip : #Danser ! J'espère qu'il va vous plaire, je vous laisse le découvrir... ???? https://t.co/MbWHdeXAnf — Lisandro Cuxi (@LisandroCuxi) 4 août 2017

La vidéo a été enregistrée il y a quelques semaines à peine à Dakar, au Sénégal.