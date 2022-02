La place Saint-Sauveur en travaux

Du 26 octobre au 20 novembre, la place Saint-Sauveur sera en travaux. La rue Pémagnie et l’entrée de la place, du côté du palais de justice, vont être rénovées avec, en nouveauté, une zone de rencontre entre piétons et voitures, une “zone mixte”. Pendant les travaux, le stationnement est interdit sur la place Saint-Sauveur, entre les deux axes et dans ces mêmes rues. La circulation est limitée à 20 km/h. L’accès aux riverains est maintenu mais les voitures ne pourront rouler normalement que les soirs et week-ends.

