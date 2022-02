Migrants: Collomb annonce la création de deux centres dans les Hauts-de-France

"Nous ne voulons pas recommencer les mauvaises expériences du passé et nous ouvrirons deux centres assurant l'hébergement et l'examen des situations de ces personnes", a déclaré M. Collomb. Les deux centres se trouveront à Troisvaux (Pas-de-Calais) et Bailleul (Nord). M. Collomb a fait cette annonce lors d'une conférence de presse peu après que le Conseil d'État a validé, contre le souhait du ministère et de la ville, des mesures d'aide aux migrants exposés à des "traitements inhumains et dégradants" à Calais.

