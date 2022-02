Granville. Sécheresse : des restrictions d'eau dans le Sud-Manche

La Manche, comme d'autres départements normands, a fait face ces derniers mois à une baisse de la pluviométrie, ce qui entraîne un faible débit des cours d'eau, notamment. Dans le sud du département, le préfet a donc placé les secteurs du littoral granvillais et les bassins de la Sée et de la Sélune en état d'alerte sécheresse. Des mesures de restriction d'eau sont mises en place, avec différentes règles pour les agriculteurs, les industriels, les collectivités et la population.

Pour les particuliers

• La pêche est limitée

• Le lavage des véhicules et des bateaux est interdit hors des stations professionnelles munies d'un système de recyclage

• Le remplissage des piscines à usage personnel est interdit

• Le lavage des toitures est interdit sauf pour les professionnels

• L'arrosage des jardins et des potagers sont interdits entre 10h00 et 19h00

Pour les agriculteurs

• L'irrigation des cultures est autorisée uniquement du lundi matin 10h au samedi matin 10h dans le respect des débits et volumes autorisés

• L'abreuvement des animaux et le nettoyage des salles de traite et des locaux d'élevage pour des raisons sanitaires sont autorisés

Pour les collectivités locales

• La vidange de plans d'eau de toute nature est interdite

• Le lavage de voiries est interdit entre 10h00 et 19h00, sauf impératif sanitaire

• L'arrosage des pelouses et espaces verts, ainsi que des stades, terrains de golf et pistes hippiques est interdit de 10h00 à 19h00

Pour les industriels

• Tous les exploitants d'ouvrages hydrauliques installés sur la rivière concernée ou ses bras secondaires doivent obtenir l'accord préalable du service chargé de la police de l'eau avant toute manoeuvre susceptible d'avoir une incidence sur la ligne d'eau et le débit du cours d'eau

