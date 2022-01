Traversée de l'Atlantique en solo: record surprise pour Francis Joyon

Six mois après avoir établi le record du tour du monde en équipage (40 jours), Joyon a amélioré son record de l'Atlantique - qui datait du 16 juin 2013 (5 j 2 h 56 min) - de 49 minutes, a annoncé mercredi son équipe.

Le marin de 61 ans a quitté New York jeudi 6 juillet à 23h30 GMT pour une arrivée à 1h37 GMT à Cap Lizard (ENG), point de validation des records de traversées de l'Atlantique. Un observateur du World Sailing Speed Record Council (WSSRC), organisme d'homologation des records, avait été dépêché sur place.

Joyon a signé un record surprise alors que cette traversée de l'Atlantique n'était à l'origine qu'un voyage retour après une course transatlantique. Il a réalisé sa performance sans l'aide d'un routage météo et sans attendre une fenêtre météo favorable.

Il a pris de vitesse Thomas Coville (Sodebo), détenteur du record du tour du monde en solitaire (49 jours), également présent à New York et qui, lui, attend, une fenêtre météo pour partir en quête de ce record, un objectif qu'il s'est fixé il y a quelques semaines.

Joyon - comme Coville - avait pris part à une course inédite en équipage entre quatre des plus grands multicoques du monde (Ultime), The Bridge, ralliant Saint-Nazaire à New York. Joyon a terminé 2e, mardi 4 juillet, derrière François Gabart (Macif). Thomas Coville et Yves Le Blévec (Actual) se sont classés respectivement 3e et 4e.

Le navigateur avait décidé de ramener seul son bateau dans son port d'attache, à La-Trinité-sur-Mer.

"Je viens de faire beaucoup d'équipage, ce n'est pas impossible que je ramène le bateau en solitaire histoire de découvrir ce bateau en solitaire que je ne connais pour le moment qu'en équipage", avait-il dit juste après avoir fini 2e de The Bridge.

C'est avec ce bateau, un maxi trimaran de 31,50 m vieux de 11 ans et qu'il barre seulement depuis octobre 2015, qu'il a pulvérisé de 5 jours le record du tour du monde en équipage (Trophée Jules Verne), le 26 janvier pour le porter à 40 j 23 h 30 min.

