Automobile. L'usine Alpine s'agrandit à Dieppe

L'agglomération Dieppe-Maritime a confirmé céder à la société Alpine les deux hectares de terrain de l'ex-stade Thoumyre, à proximité directe de l'usine, pour 170 000€. Ce terrain, limitrophe du site sur la zone Bréauté à Dieppe, était réservé à Alpine depuis 2004. Il faut dire que l'usine se trouvait un peu à l'étroit, entre la renaissance d'Alpine avec l'A-110 et l'assemblage de la Blue car de Bolloré. Chose promise, chose due. Sur le nouvel espace, le groupe prévoit un parking réservé aux salariés et un nouveau bâtiment, destiné à la mise en valeur de la nouvelle A-110. Une sorte de showroom à l'allemande avec des salons de réception et un hall d'exposition des voitures pour les futurs clients.

