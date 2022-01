Coupe des Confédérationso: "Il fut question de foot, de rien d'autre", indique Infantino

Q: Quel bilan faites-vous de ce tournoi ?

R: "Cette Coupe des Confédérations a été un grand succès, sur de nombreux plans. Il y avait 6000 volontaires venus de 78 pays et on a vu l'enthousiasme de ce pays (la Russie, ndlr) pour le foot et la Coupe des Confédérations. Ce fut un succès du point de vue sportif aussi, avec des grands matches, du foot offensif, près de 3 buts par match en moyenne, et 38.000 spectateurs en moyenne par match. Il y a deux beaux finalistes, l'Allemagne championne du monde, avec une équipe jeune et talentueuse, et le Chili double vainqueur d'Amérique du Sud, une équipe très forte. Félicitations à eux, mais aussi aux autres équipes, comme le Portugal bien sûr avec Cristiano Ronaldo. Avant la compétition on a parlé de beaucoup de problèmes qu'on vivrait en Russie, comme quoi personne ne voulait du foot, que les équipes ne voulaient pas venir: on a eu de grands matches et une grande ambiance. On a parlé d'incidents, de hooligans, de racisme: on n'a rien eu de tout cela. Tout s'est parfaitement déroulé. Il fut question de foot, de rien d'autre, et c'est exactement ce qu'on connaîtra l'année prochaine (pour le Mondial, ndlr)".

Q: Et le bilan de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) ?

R: "La VAR a été un grand succès. Il y a eu six changements de décisions quand la VAR a corrigé des décisions ou erreurs de l'arbitre. Et sans la VAR, on aurait eu un tournoi différent, qui aurait été un peu moins juste sur le terrain. De grandes erreurs ont été évitées. Bien sûr, c'est un test et quand on teste, quand on en a le courage, il faut savoir que ça prend du temps, il faut travailler sur des détails comme la communication et la vitesse de la prise de décision. Quand il s'agit d'une décision qui laisse place à l'interprétation, c'est toujours l'arbitre qui décide et il y aura toujours des discussions et des polémiques. Quand il y a contact, est-ce qu'il y a penalty ou pas ? C'est l'arbitre qui décide, qui voit l'impact réel. Les discussions vont rester et les grandes erreurs sont corrigées".

Q: La Coupe des Confédérations a-t-elle un avenir ?

R: "Comme toujours depuis que je suis arrivé à la Fifa, nous ferons une analyse. On a étudié le format de la Coupe du monde et on a décidé de l'élargir. Nous passons en revue toutes les compétitions Fifa: les compétitions de jeunes, pour voir si les catégories sont encore les bonnes, les compétitions féminines pour promouvoir le foot féminin, le Mondial des clubs. Nous analysons aussi la Coupe des Confédérations. Peut-être qu'elle sera aussi élargie à 48 équipes, mais peut-être pas" (sourire ironique).

Q: Comment réagissez-vous aux soupçons de dopage russe ?

R: "Il y a des enquêtes en cours. On fait beaucoup de spéculations, mais il y a quelques faits quand on parle de foot, de Russie, d'UEFA et de Fifa: tous les joueurs russes ayant participé au Mondial ou à l'Euro ont été testés en dehors de la Russie par des laboratoires accrédités par l'AMA, notamment celui de Lausanne. A cette Coupe des Confédérations, des tests ont été faits sur tous les joueurs russes, non pas en Russie ni par des Russes, mais au laboratoire de Lausanne. Tous ces tests, en plus des tests menés par l'UEFA en Ligue des champions et Europa League, ont tous jusqu'ici donné des résultats négatifs. On ne peut donc pas sanctionner ! S'il y a violation des règlements antidopage, si les enquêtes en cours montrent qu'il y a eu une manipulation d'échantillons, alors y aura des sanctions, évidemment".

Propos recueillis en conférence de presse

A LIRE AUSSI.

Fatma Samoura, première femme secrétaire générale de la Fifa: "Le plafond de verre tombe"

Mondial-2018: Sorokine veut "montrer la Russie sous son meilleur jour"

Coupe des Confédérations: les favoris au top, la vidéo à l'épreuve

L'histoire est en marche pour l'arbitrage vidéo dans le football

Coupe des Confédérations: Allemagne et Portugal s'évitent en groupes