Elbeuf. Défaite de Guillaume Bachelay : En Marche ! aurait-il "sauvé" le mauvais candidat aux législatives ?

Erreur sur la personne. D'après nos confrères du Canard Enchaîné, Christophe Bouillon, seul socialiste élu en Seine-Maritime lors des élections législatives de juin 2017, devrait sa réélection à un petit souci de communication au sein de la République en Marche.

À une circonscription près…

D'après un article publié dans l'édition de ce mercredi 28 juin 2017 du journal satirique, Guillaume Bachelay, numéro 2 du PS, aurait demandé à son mentor, Laurent Fabius, d'intervenir auprès du président de la République pour sauver son siège en faisant en sorte qu'aucun candidat En Marche! ne soit investi face à lui.

Emmanuel Macron aurait alors accepté et transmis ses directives à la commission d'investiture… qui se serait ensuite trompée de circonscription! Si aucun candidat n'a été présenté sur la 5e, où Christophe Bouillon a largement remporté le second tour, Guillaume Bachelay a lui été battu dès le premier tour, devancé par Sira Sylla d'En Marche! et Nicolas Goury du Front national.

