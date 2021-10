Dopage de chevaux de courses : le procès est renvoyé au 17 et 18 oct

Le tribunal correctionnel d?Alençon renvoie au 17 et 18 octobre le procès qui devait se tenir ce mardi et mercredi pour une affaire présumée de dopage de chevaux de courses... 4 des 5 prévenus restent sous contrôle judiciaire dont deux entraineurs... pour importation et utilisation de produits vétérinaires non autorisés et produits dopants... les faits découverts remontent à 2004 et 2005....

L?affaire a été renvoyée à la demande des prévenus... dont 4 étaient absents ce matin à la barre......

