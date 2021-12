Rouen. Alerte sécheresse en Seine-Maritime : restrictions d'eau sur la majeure partie du département

Frappée par des fortes chaleurs et une absence de plus ces dernières semaines, la Seine-Maritime connaît une situation de sécheresse du fait d'une "absence de recharge des eaux souterraines", indique la préfecture.

Par conséquent, la majeure partie département est concernée par des restrictions d'usages d'eau, à des degrés différents selon les zones.

Dans le détail:

• Atteinte du seuil de crise sur la zone n° 5 (Etretat, Yport, Pointe de Caux, Commerce embouchure de la Seine) et la zone n° 6 (Austreberthe, Val des noyers, Vallée de Seine): limitation de la consommation d'eau au strict nécessaire dans l'industrie et le commerce, interdiction d'arroser, de vidanger ou remplir les piscines, de laver sa voiture.

• Atteinte du seuil de l'alerte renforcée sur les zones n°3 (Saâne, Vienne, Scie, Varenne, Arques), n°1 (Bresle) et n° 2 ( Yères, Eaulne, Béthune): interdiction de laver ses terrasses et façades, sa voiture sauf dans les stations économes, de remplir sa piscine privée, de pratiquer le kayak et diminution de 20 % de la consommation d'eau dans les industries et les commerces,

• Atteinte du seuil de l'alerte pour les zones n° 4 (Durdent, Dun, Veules, Valmont, Ganzeville), et n° 7 (Cailly, Aubette, Robec, Vallée de la Seine): diminution de 10 % de la consommation d'eau dans les industries et les commerces, privilégier l'arrosage et le nettoyage des terrasses et façades de nuit, interdiction de laver sa voiture hors des stations professionnelles

• Atteinte du seuil vigilance pour les cours d'eau les zones n° 8 (Andelle) et n° 9 (Epte): cette situation n'entraîne pas d'arrêté de restrictions d'usages mais "requiert un comportement citoyen économe en eau et une surveillance accrue des niveaux d'eau par les services de l'État" précise la préfecture.

A LIRE AUSSI.

La sécheresse et la course aux kilowatts vident un lac de Bosnie

Vignettes anti-pollution: premier test à Paris et à Lyon