Coupe des Confédérations: match nul qui n'arrange ni l'Australie ni le Cameroun

Les deux équipes, battues lors de la première journée, devront réaliser un exploit contre le Chili (pour l'Australie) et l'Allemagne (pour le Cameroun), deux des favoris de la compétition, s'ils veulent se qualifier pour les demi-finales.

Mais des Lions Indomptables ou des Socceroos, ce sont les premiers nommés qui auront le plus de regrets. Les Camerounais ont été dominateurs mais se sont montrés beaucoup trop maladroits dans le dernier geste.

C'est d'ailleurs dans la foulée d'une nouvelle occasion manquée par Vincent Aboubakar, qui voyait sa frappe passer à côté alors qu'il était seul devant le but après un bon centre en retrait (57e), que les Australiens ont égalisé.

Dépassé par Alex Gersbach, Ernest Mabouka ne maitrisait pas son tacle et Mark Milligan ne manquait pas l'offrande (60e).

Juste avant la mi-temps, le Cameroun pensait pourtant avoir fait le plus dur. Sur un long ballon anodin, le joueur de l'OM André-Franck Zambo Anguissa réalisait un geste d'avant-centre pour devancer la sortie de Maty Ryan (45e+1).

Jusqu'alors, les Australiens ne s'étaient procurés aucune occasion mais ce but encaissé juste avant le retour des vestiaires, comme face à l'Allemagne lundi, avait le mérite de les réveiller.

A la reprise, les Sooceroos étaient plus offensifs mais sans porter de véritable danger sur le but de Fabrice Ondoa. A l'inverse, ils laissaient plus d'espace au Cameroun, incapable d'en profiter malgré les fulgurances de Christian Bassogog et le soutien d'un public acquis à sa cause.

Avec un point, les deux équipes devront désormais absolument s'imposer lors de leur dernier match pour espérer se qualifier.

