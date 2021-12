Selon plusieurs médias belges, ce jeudi 22 juin 2017, le milieu de terrain offensif de Saint-Trond, Stef Peeters serait sur les tablettes des recruteurs du Stade Malherbe Caen (Calvados) en Ligue 1. C'est dans ce pays notamment que les Normands avaient recruté leur attaquant Ivan Santini à l'été 2016.

Passeur reconnu

Jeudi 22 juin en début d'après-midi, le Stade Malherbe n'avait pas dévoilé d'information en ce sens. Stef Peeters est âgé de 25 ans et a déjà porté les couleurs de Genk, mais aussi de Maasticht au Pays-Bas. Il évolue au poste de milieu offensif et a signé cinq buts et douze passes décisives (3e meilleur passeur du championnat) dans la Jupiler Pro League avec Saint-Trond, avec qui il a terminé 12e (sur 16 équipes).

À quatre jours de la reprise de l'entraînement pour l'équipe première, les dirigeants du Stade Malherbe Caen n'ont pas encore annoncé le moindre recrutement.

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: Monaco et PSG, gare au nul ou à l'abstention

Mercato: Lille s'active, les autres peaufinent

Mondial-2018: les Bleus doivent vaincre en Suède pour entrevoir la Russie

Strasbourg: le plus dur commence

CAEN-ST-ETIENNE : les Malherbistes ont une revanche à prendre avec eux-mêmes