Jusqu'au samedi 17 juin 2017, les comptes de la Ville de Rouen et du Département de Seine-Maritime s'offrent une petite particularité sur les réseaux sociaux. Pour soutenir la campagne #MissingType lancée par l'Établissement français du sang (EFS), les deux collectivités enlèvent les lettres A, B et O de leurs logos.

Un appel aux dons

Une initiative lancée pour soutenir les dons de sang pour les quatre groupes sanguins A, B, AB et O et qui est très suivie par de nombreux comptes institutionnels et privés sur Twitter. R_uen et la Seine-M_ritime ont souhaité rejoindre le mouvement et apporter leur pierre à l'édifice.

