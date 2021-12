Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Calvados : il tente d'étrangler sa compagne mal voyante

Mercredi 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé un homme âgé de 49 ans pour violences conjugales à leur domicile, dans l'agglomération caennaise.

La police appelée pour une dispute

Un couple russe, parents de quatre enfants, divorce en 2006, mais l'homme veut retourner vivre avec sa famille et s'incruste. Le mercredi 19 avril 2017, la police est appelée pour une dispute, par leur fille âgée de 13 ans.

En effet, l'homme a frappé sa compagne à coups de poing et tenté de l'étrangler en lui appuyant un manche à balai sur le cou. Scène ponctuée d'insultes. Leur fils de 16 ans essaie de raisonner son père mais ce dernier lui assène un coup de pied.

"Ça me fait rire"

En garde à vue, l'homme affirme que c'est elle qui l'a menacé avec un balai, qu'il n'a jamais été violent et que les insultes étaient juste des mots qui lui passaient par la tête. Il va jusqu'à ajouter : "ça me fait rire cette histoire". Pourtant, le certificat médical fait état d'hématomes au bras et à l'épaule et d'ecchymoses au niveau du cou.

La victime, mal voyante à 80%, explique qu'il voulait qu'elle lui remette sa carte de crédit et que, refusant, la discussion a déraillé. Se constituant partie civile, elle sollicite 1800 euros de préjudice moral.

"Cette femme vit dans la terreur"

De l'avis du procureur, cette femme vit dans la terreur. Il requiert une peine de prison avec sursis et une interdiction de contact.

L'homme écope de 4 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et de 1200 euros de préjudice moral. Il lui est interdit de se présenter au domicile de la victime ou de tenter de la rencontrer.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il frappe son ex-femme et tente de l'étrangler

Calvados : il frappe sa compagne et son enfant de 9 ans

Calvados. Il casse la porte de la banque après avoir craché sur l'employé

Calvados. Il voulait se réconcilier de façon musclée avec son ex

Calvados : violences conjugales ou scènes de ménage musclées ?