C'est une initiative qui place un peu plus l'église dans l'ère du numérique. Trois paroisses du diocèse de Bayeux-Lisieux (Calvados) testent une application mobile afin de pouvoir payer la quête du dimanche directement avec son portable. Son nom ? "La quête" tout simplement.

Une alternative à la quête traditionnelle

"Elle est à destination de ceux qui n'ont pas de monnaie lorsqu'ils viennent à la messe. C'est une alternative à la quête normale, pour que tout le monde puisse participer à ce moment d'échange", explique Père Hubert de Balorre curé de la paroisse St François de Sales à Caen. "Sortir son portable pendant la messe n'est pas interdit. Il y a un temps pour ça. Pendant la quête, on sort son portefeuille, là ça sera la même chose avec son portable à condition bien sûr de ne pas s'en servir pour regarder ses mails ou ses textos". Les trois paroisses tests sont la Sainte Trinité et Saint François de Sales à Caen et celle de Cabourg

Comment ça marche ?

Il suffit de télécharger gratuitement sur l'App Store ou Google Play l'application "La Quête". Le futur donateur s'inscrit, renseigne ses coordonnées bancaires et choisit dans quelle église il veut faire un don. Des montants lui sont alors proposés. "La plus petite somme est de 1€", précise le Père Laurent Berthout, chargé de la communication du diocèse. Ils peuvent aller jusqu'à 200€. L'application a été créée par une jeune entreprise parisienne et fonctionne déjà dans des paroisses de Paris, Bordeaux, Rennes ou Nantes.





