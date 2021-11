Attentat de Manchester: la Tour Eiffel éteinte à minuit

L'attentat, perpétré par un homme qui a fait détoner un engin explosif dans le foyer de la Manchester Arena à la sortie d'un concert de la pop-star américaine Ariana Grande, a fait au moins 22 morts et 59 blessés.

Ce symbole d'hommage aux victimes est régulièrement mis en place par la Ville: la Tour Eiffel avait ainsi déjà été éteinte après les attentats jihadistes du 13 novembre 2015 à Paris, mais aussi en soutien aux habitants d'Alep en décembre 2016, ou encore en hommage aux victimes des récents attentats islamistes de Londres, Saint-Peterbourg et Stockholm.

"Paris rendra ce soir hommage aux victimes, en éteignant symboliquement la Tour Eiffel à partir de minuit. Car en visant Manchester, les terroristes ont aussi voulu s'attaquer aux valeurs communes qui sont les nôtres: notre attachement indéfectible à la démocratie, à la liberté, à l'humanisme et au vivre-ensemble", a précisé la maire de Paris.

"Face à cette menace aveugle et persistante, les villes ont le devoir de faire front commun", ajoute Mme Hidalgo, qui a exprimé son soutien aux "nombreuses victimes – ces enfants, ces jeunes, leurs parents – qui ont été frappés par le terrorisme. Je veux leur dire que les Parisiens, qui ont connu une telle épreuve, sont à leurs côtés".

Elle a précisé que les concerts et manifestations prévus à Paris dans les prochains jours seraient "bien entendu maintenus": "C'est une façon de démontrer que nous sommes debout et que notre mode de vie est inébranlable. C'est la meilleure réponse possible face à ceux qui ne sont guidés que par le fanatisme et la haine".

A LIRE AUSSI.

Attentat à Manchester: ce que l'on sait

Sécurité : la tour Eiffel protégée par un mur de verre

13-Novembre: un an après des commémorations sobres

St-Pétersbourg: le profil du suspect se précise

Attentat kamikaze à Saint-Pétersbourg: la piste kirghize avancée