Elections régionales : Christine Coulon, conseillère municipale à Alençon, tête de liste bas-normande dans l'union, NPA, Parti de Gauche

Les élections régionales de mars prochain? le Nouveau Parti Anticapitaliste et le Parti de Gauche, unis, présentaient ce week-end leur 4 têtes de liste. Christine Coulon, NPA, conseillère municipale à Alençon, est tête de liste bas-normande? dans l? Orne, la tête de liste départementale est Jean Claude Marie, du Parti de Gauche?. Les listes complètes seront connues en février prochain?.. Au second tour du 21 mars, le NPA et le Parti Gauche n?excluent pas une fusion avec le Parti Socialiste. A la condition que le Modem ne s?allie pas au PS !

