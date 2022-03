Tentative de blocage ce matin, au lycée Alain à Alençon par une trentaine de lycéens opposés à la réforme du lycée

Tentative de blocage du lycée Alain d?Alençon, ce matin, vers 7h30, par une trentaine de lycéens, contre la réformé des lycées, et notamment du bac.

Le proviseur du lycée est allé discuter avec ces jeunes .... moins d?une demi heure plus tard, le groupe rentrait dans les rangs et rejoignait les cours.

A la mi décembre, les lycéens avaient manifesté contre cette réforme, dans les rues d?Alençon et de Flers.

