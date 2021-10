Le Plessis-Grimoult. Calvados : d'une jalousie maladive, il insulte et gifle sa compagne

Le lundi 3 mars 2014, à l'issue d'une soirée entre amis au Plessis Grimoult, entre Caen et Vire (Calvados), un homme âgé alors de 30 ans s'en prend violemment à sa compagne. Le tribunal de grande instance de Caen l'a jugé pour ces agissements le mercredi 3 mai 2017.

"Je ne supporte pas l'alcool, elle le sait"

Il est 3h30 du matin ce lundi 3 mars 2014. Le couple vient de passer la soirée et une partie de la nuit avec des amis. L'homme a bu pas mal d'alcool. Soudain, il se met à insulter sa compagne en lui assénant une gifle. Celle-ci porte plainte, qu'elle désire retirer par la suite, ne se constituant pas de toute façon partie civile.

"Je ne me rappelle plus, je l'ai prise par le col, ça oui, mais ensuite c'est le trou noir. Je ne supporte pas l'alcool, elle le sait et pourtant elle achète du pastis." Cependant la victime a expliqué aux gendarmes qu'elle avait été frappée six mois auparavant et que l'homme était sobre.

Plusieurs séjours en psychiatrie

Le prévenu, dont le casier judiciaire comporte d'anciennes mentions de violence avec arme, de blessures involontaires, de vols aggravés et d'usage de stupéfiants, a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Père de trois enfants, il est décrit comme instable et suicidaire, ayant déjà menacé de brûler la maison. La procureure déplore qu'aucun des deux protagonistes ne soit présent à l'audience, ce qui aurait peut-être permis d'évaluer l'évolution de leurs relations. "Peut-être sont-ils apaisés" déclare-t-elle en requérant une amende, peine magnanime au vu de l'ancienneté des faits.

L'homme écope donc de 100 euros d'amende.

