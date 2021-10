Départ de feu au collège Prévert de Domfront (61) cet après midi...26 personnes évacuées... le sinistre serait d'origine volontaire

Le feu s?est déclaré au second étage du collège Jacques Prévett de Domfront cet après midi à la reprise des cours à 14 heures ....26 personnes évacuées ....17 ont été incommodées par les fumées... 5 adultes et un collégien ont été transportés vers les hôpitaux de Flers et de la Ferté Macé pour des examens de contrôle... le feu s?est déclaré dans les toilettes... il serait d?origine volontaire... l?enquête devra le confirmer.... les pompiers ont dépêchés une douzaine de véhicule .... peu de dégâts, des murs noircis... les cours ont repris !

