L'UE "s'unit contre nous" sur le Brexit, accuse Theresa May

"Les 27 autres pays européens sont en train de s'unir contre nous", a dit Mme May lors d'un discours à Leeds (nord de l'Angleterre). Mme Merkel "a dit que le Royaume-Uni se faisait des +illusions+ sur le processus et que les 27 Etats membres de l'Union européenne étaient d'accord", a relevé Theresa May, soulignant que les "négociations allaient être difficiles".

