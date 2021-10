Foot, Le club du Mans, rétrogradé en ligue 2 va devoir réduire son train de vie.... l'entraîneur Arnaud Cormier est reconduit dans ses fonctions.... Basket, play off, le Mans bat Paris-Levallois 76 à

Rétrogradé en L2, Le Mans va conserver son entraîneur Arnaud Cormier mais devra réduire son train de vie et le nombre de ses joueurs, selon son président Henri Lagarda. D'un montant de 38,5 millions d'euros la saison passée, le budget du club va être ramené à 21 millions pour la nouvelle saison.

Le club, va réduire son effectif de 35 joueurs professionnels à 25 joueurs maximum pour la prochaine saison....3 nouveaux joueurs sont en cours de recrutement... ils pourraient signer avec le club ces prochains jours.....

Le MUC 72 a également décidé de changer de nom..... A compter du 1er juillet il deviendra LE MANS FC...

Quand au nouveau stade... il devrait pouvoir accueillir les joueurs et les supporteurs manceaux dès le mois de novembre .





Basket, les plays off de Pro A, hier soir, en quart de finale aller le Mans à battu sur son parquet Paris Levallois, 76 à 62....match retour vendredi ...

