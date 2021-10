Snoop Dogg prépare une série sur le début du rap dans les années 90

Le hip-hop a décidément la côte en ce moment. Après le biopic "Straight Outta Compton" en 2015, celui de Tupac "All Eyez on Me", qui sortira le 17 juin aux Etats-Unis, ou les séries "Empire", "The Get Down" et "Atlanta", de nouveaux projets viennent s'ajouter.

Snoop Dogg développe une série sur The Dogg Pound, formation composée de Daz Dillinger et Kurupt, qui a participé aux premiers albums du label Death Row Records au début des années 90 en Californie. Le duo a notamment participé aux premiers albums de Dr Dre, "The Chronic", et de Snoop Dogg, "Doggystyle", mais également à "All Eyez on Me" de Tupac.

La série reviendra sur les premiers jours de Death Row, label fondé en 1992 par Dr Dre, Dick Griffey et le sulfureux Suge Knight, à travers de nombreuses histoires qui n'auraient jamais été racontées aux fans.

"Snoop et moi on nous demande toujours d'aider les autres avec leurs projets Death Row parce que nous étions là dès le début", explique Daz Dillinger, selon Shadow and Act. "Nous avons vu Dr Dre partir, Tupac assassiné, et nous avons été forcés de diriger la compagnie lorsque Suge Knight est retourné en prison. Notre point de vue est honnête et unique. Il y a d'innombrables histoires que le monde n'a jamais entendu parler de ces premiers jours".

Ce célèbre label, qui a fermé ses portes en 2006, sera par ailleurs le sujet d'une mini-série, "Death Row Chronicles", que prépare la chaîne BET (Black Entertainment Television).