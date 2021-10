L?espagnol Sanchez, de l?Equipe Caisse d?Epargne a remporté hier la 1ère étape du circuit de la Sarthe / Pays de La Loire :

Une étape de 184km600, entre Sablé sur Sarthe et la Loire Atlantique,

L'Américain Lance Armstrong a terminé au sein du peloton qui est arrivé groupé.

Suite de la course, aujourd?hui :

-avec ½ étape en ligne, ce matin sur 97kms, entre Varade et Angers.

-et un contre la montre « individuel », cet après-midi, sur 6km800, à Angers.

Arrivée d?étape demain soir, à Pré en Pail.

