Samedi 8 avril 2017, en plein après-midi, des tracts se réclamant de l' "Évangile de Jésus-Christ" ont été posés sur les pare-brise des véhicules stationnés sur le parking du magasin Décathlon à Saint-Lô.

Sur ce tract, l'homosexualité y est associée "à une série d'épithètes plus dégradantes et injurieuses les une que les autres", assure le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)

Le MRAP dépose plainte

Le MRAP, alerté, s'est rendu sur place pour constater les faits et a déposé plainte contre X pour provocation publique à la haine ou à la violence fondée sur l'orientation sexuelle, auprès du Procureur de la République de Coutances ce lundi 10 avril 2017.

La direction du magasin n'était pas joignable mardi 11 avril 2017, mais le MRAP, invitait la direction de Décathlon à s'associer à sa plainte. Contacté par Tendance Ouest, Monseigneur Laurent Le Boulc'h, évêque de la Manche a tenu à rappeler que "l'Eglise catholique ne s'associe en rien à ce message".