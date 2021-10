Caen. A Caen, le pôle automobile de l'institut Lemonnier a été inauguré

Le nouvel espace de travail pour les étudiants de la formation carrosserie, peinture et maintenance des véhicules automobiles de l'institut Lemonnier à Caen (Calvados) a été inauguré vendredi 7 avril 2017. Après un an de travaux, les 140 élèves de la formation ont intégré leur nouveau bâtiment de 1 500m2 en janvier dernier.

Un bâtiment moderne

"C'est un véritable écrin", a précisé Daniel Gouilly, le chef de l'établissement. Un bâtiment plus moderne, avec des cabines d'aspiration pour la partie carrosserie au rez-de-chaussée et de la place pour monter les voitures au premier étage. L'institut Lemonnier, établissement d'enseignement Général et Technologique, Professionnel et Agricole, accueille plus de 1 200 élèves de la 4e au BTS.