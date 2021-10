300 anciennes affiches de cinéma aux enchères à Caen

Pas moins de 300 anciennes affiches de cinéma seront mises aux enchères, jeudi 23 mars (18h30) à Caen (Calvados). La vente se tiendra dans les locaux du cinéma Pathé Rives de l'Orne. "Il y en a une qui attirera certainement l'attention : celle du "Jour le plus long", le film ayant été tourné à Caen, Bénouville et Longues-sur-mer, et un peu plus loin à Sainte-Mère-Église", explique José Luis-Vinhas, le directeur du cinéma.

Dès 20 €

Les visuels des films de Sergio Leone, "Le bon, la brute et le truand" et "Pour quelques dollars de plus" devraient également attirer les convoitises, avec le célèbre Clint Eastwood en tête d'affiche. "La guerre des étoiles" ou un "Batman" de 1966 seront également de la partie, tout comme la palme d'or du festival de Cannes de 1960, "La douceur de vivre". Les premiers prix sont fixés à 20 €, et l'accès à la salle est gratuit.

