Parc-d'Anxtot. Accident entre un camion et une voiture : l'A29 coupée dans les deux sens

Un camion et une voiture se sont percutés mardi 21 mars 2017 sur l'A29 en début de matinée. Les secours sont en cours d'intervention et la circulation est coupée dans les deux sens entre Bolbec et Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime).