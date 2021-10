Blainville-sur-Orne. Emplois : 100 nouveaux postes pour l'usine Renault Trucks de Blainville-sur Orne

Une bonne nouvelle pour l'entreprise Renault Trucks située à Blainville-sur-Orne dans le Calvados. 100 postes d'opérateurs en CDI sur la ligne d'assemblage, dans les ateliers de tôlerie-peinture et pour des activités de logistique vont être créés jusqu'en décembre prochain.

Le site de Blainville-sur-Orne est spécialisé dans la production de véhicules de moyen tonnage et de cabines de camions. Christophe Loyer, directeur du site de Blainville-sur-Orne, se félicite de cette nouvelle et est confiant en l'avenir.

Christophe Loyer, directeur de l'usine de Blainville-sur-Orne Impossible de lire le son.

Ces emplois représentent une augmentation de 10 % de l'effectif ouvrier de l'entreprise. Renault Trucks doit recruter au total 273 opérateurs au cours de l'année 2017, pour ses sites industriels de Lyon, Bourg-en-Bresse, Limoges et Blainville-sur-Orne.