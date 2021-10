Rouen. Seine-Maritime : le stade Jean Mermoz de Rouen se dote d'une pelouse synthétique

Samedi 18 mars 2017, Yvon Robert, maire de Rouen (Seine-Maritime), et Valérie Fourneyron, députée, ont inauguré la nouvelle pelouse synthétique du stade Jean-Mermoz, en présence de Jean-Louis Louvel, le nouveau président du Stade Rouennais, et de Richard Hill son entraîneur.

La technologie au service du sport

L'idée d'une pelouse synthétique n'est pas nouvelle. Apparue dans les années 1940, elle n'a connu un essor commercial qu'à partir de 1960.

C'est en 1998 que Rouen s'en est doté pour la première fois, au centre sportif de la Petite Bouverie. Aujourd'hui c'est le stade de rugby Jean-Mermoz qui en bénéficie.

Ce type de revêtement nécessite peu d'entretien, bien qu'il doive malgré tout être arrosé périodiquement afin de le nettoyer et surtout de lui donner une meilleure glisse (rapidité du jeu) et limiter les brûlures en cas de chutes.

L'essor du rugby rouennais

C'est Marc-Antoine Troletti, l'ancien président du Stade Rouennais, qui a eu l'idée de ce terrain synthétique en lieu et place d'une friche industrielle dépolluée. C'est pour lui "Le symbole et l'aboutissement de six ans de travail acharné, mêlant acteurs privés et publics", avant de passer les rênes du club à Jean-Louis Louvel.

Ce dernier souhaite "Faire jouer une majorité de joueurs normands au Stade Rouennais, pour la promotion de la ville de Rouen." Il rêve d'une entrée du club en Pro D2. Rêve que partage Richard Hill, le coach, qui confie : "Certains joueurs du Top 14 aimeraient venir jouer au Stade Rouennais".

"Le Stade Rouennais figure aujourd'hui en bonne position pour accéder à l'élite du rugby français", conclut Yvon Robert.

En cela, une pelouse synthétique peut y contribuer puisqu'elle permet un entraînement intensif, quelles que soient les conditions météo.

