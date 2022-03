Ligue des champions: Monaco en mode remuntada, l'Atlético pour finir le travail

La bande à Kylian Mbappé a des raisons d'espérer grâce aux trois buts monégasques inscrits à l'extérieur dans le match fou du 21 février.

Il va falloir encore marquer et la meilleure attaque d'Europe en est capable. Avec comme interrogation l'état de forme du capitaine de Monaco Radamel Falcao, qui a effectué une reprise "adaptée", après un coup à une hanche ce week-end contre Bordeaux.

Il faudra aussi résister aux assauts de City, un adversaire porté sur l'offensive et entraîné par un grand habitué des joutes européennes: Pep Guardiola, qui a remporté deux fois la Ligue des champions quand il dirigeait le FC Barcelone (2009 et 2011).

Griezmann soigne ses statistiques

L'Atlético est plus serein. L'autre club de Madrid avait fait fort sur la pelouse de Leverkusen, à l'image de la paire française Antoine Griezmann-Kevin Gameiro, impressionnante. "Gameiro a fait son meilleur match depuis qu'il est avec nous", avait même déclaré l'entraîneur des "Colchoneros" Diego Simeone à propos de l'attaquant auteur d'un but et d'une passe décisive pour Griezmann.

Griezmann soigne ses statistiques depuis. C'est lui qui a offert à son club une victoire in extremis contre Grenade samedi (1-0). Et la semaine passée, il avait inscrit un doublé lors de la victoire face à Valence (3-0).

Au classement des buteurs, il reste loin malgré tout de l'intouchable Lionel Messi (Barcelone) cette saison, que ce soit en championnat (13 buts pour le Français contre 23 pour l'Argentin) ou en Ligue des champions (4 buts contre 11 pour "La Pulga").

Le retour à domicile contre le Bayer Leverkusen est donc l'occasion de réduire un peu l'écart.

Mercredi

(20h45/19h45 GMT) Atlético Madrid (ESP) - Leverkusen (GER)

Monaco (FRA) - Manchester City (ENG)

Calendrier des tirages au sort et tours suivants:

Tirage au sort des quarts de finale: vendredi 17 mars à midi

Quarts de finale aller: mardi 11 et mercredi 12 avril

Quarts de finale retour: mardi 18 et mercredi 19 avril

Tirage au sort des demi-finales: vendredi 21 avril

Demi-finales aller: mardi 2 et mercredi 3 mai

Demi-finales retour: mardi 9 et mercredi 10 mai

Finale: samedi 3 juin à Cardiff

