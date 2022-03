Du changement au Haras national du Pin, près d'Argentan (Orne): Christophe de Balorre (DVD), élu la semaine dernière nouveau président du Conseil Départemental de l'Orne, devient le président du Conseil d'administration de l'établissement public qui gère le Haras.

120.000 visiteurs

Séréna Poucet en devient la Directrice. Elle a été assistante du Directeur de la stratégie des Haras Nationaux à Paris et responsable marketing et communication au cabinet conseil de l'Institut Français du Cheval. Elle gère désormais les 40 salariés et le domaine de 1100 hectares qui accueille chaque année 120.000 visiteurs.

Un spectacle en test

La saison estivale débutera le 2 avril 2017 au Haras du Pin, avec un premier spectacle dans le manège de l'Aure, en test dans le cadre d'un projet de création d'un parc de loisirs dédié aux chevaux à travers le monde, sur le site du Pin. Ce spectacle sera présenté tous les week-ends et jours fériés à 15h30. Représentations supplémentaires les mercredis et vendredis à l'été. Une exposition sur le cheval dans la BD sera également présentée au Haras du Pin cet été.

Des compétitions au programme

La Société Coopérative d'Intérêt Collectif qui gérait l'étalonnage a été dissoute. Un appel à candidature est lancé pour la reprise de cette activité.

Par ailleurs, le Haras du Pin accueillera cette année: le grand national de concours complet d'équitation (22/25 juin 207). Le grand complet du Pin (11/15 août). Le concours d'attelage international (23/27 août).

