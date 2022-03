Caen. Avec Captain Sam rentrez en toute sécurité

Plus besoin de désigner un Sam. Il y a un an, la start-up parisienne Captain Sam s'installait à Caen pour le plus grand bonheur des fêtards. Le service de chauffeur qui permet aux usagers de rentrer chez eux, après une soirée alcoolisée, avec leur propre voiture. "En un an, la ville de Caen a fourni 1 200 utilisateurs et que l'on retrouve parfois tous les week-ends", s'enthousiasme Morgane Renault, fondatrice de la start-up. Ce nombre pourrait augmenter avec le lancement, le jeudi 23 février 2017, de leur application.

" Moins cher que les taxis"

Captain Sam, disponible de minuit à 6h les jeudis, vendredis et samedis raccompagne "essentiellement les jeunes actifs", dans un rayon de 35 minutes autour de Caen. Le prix est donné avant la course, fixé à 1,30 € la minute, "moins cher que les taxis". Et pas d'inquiétude pour les chauffeurs, une navette est chargée de les récupérer à la fin de la course.

Quant à la sécurité, la quinzaine de chauffeurs caennais a été recrutée selon des règles strictes. "On vérifie leur casier de judiciaire, leur nombre de point sur le permis et on ne prend que des chauffeurs qui n'ont pas eu de sinistres dans les cinq dernières années", rassure-t-elle, "et notre assurance couvre l'ensemble de l'activité donc elle prend en charge en cas de soucis. En un an, on ne dénombre qu'une seule petite éraflure".

