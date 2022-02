Vire. Calvados : il conduit ivre, drogué et sous médicaments

Un jeune homme âgé de 24 ans a été jugé mercredi 1er mars 2017 pour conduite alcoolisée en récidive, à Vire (Calvados) au sud-ouest de Caen (Calvados) dans la soirée du jeudi 26 mai 2016. Ce soir-là, il avait été interpellé sur un deux-roues avec 1,30g d'alcool par litre de sang. Il a également consommé des stupéfiants.

Mélange de stupéfiants, d'alcool et de médicaments

Victime d'épisodes psychotiques, le prévenu est sous médication importante. Reconnu réadaptable, son discernement n'est pas altéré, il est donc accessible à une sanction pénale. Il a pour curateur l'union départementale des associations familiales du Calvados. Son casier judiciaire compte des condamnations pour violence aggravée et conduite alcoolisée.

Deux joints par jour

Depuis cette interpellation, le prévenu certifie ne plus boire. Quant à sa consommation de cannabis, il a "fortement" diminué, avouant toutefois deux joints quotidiens. "Je n'achète jamais de cannabis, des amis m'en donnent." "Ils sont bien généreux" ironise la présidente.

Son passé judiciaire inquiète la procureure car les faits qui y figurent sont lourds: cinq mois de prison ferme pour violence avec arme. "La dépendance fait de cet homme un danger pour lui-même et pour les autres, il doit impérativement se soigner."

Enfance chaotique

La défense évoque une enfance chaotique "Son père est sorti d'incarcération depuis peu. Il est revenu à Vire après une interdiction de territoire, ce qui trouble le jeune homme."

Il écope de trois mois de prison avec sursis assortis de 105h de travaux d'intérêt général. Des injonctions de soins et de travail lui sont faites et il ne doit pas fréquenter les débits de boissons. S'y ajoute l'annulation de son permis de conduire qu'il ne pourra pas repasser avant six mois. Un conseil lui est donné: "Attention, sous cannabis, vous ne pourrez pas vous représenter aux épreuves."

