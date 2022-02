Europa League: Ibrahimovic "zlatane" Saint-Etienne

Saint-Etienne n'a pas réalisé l'exploit et a été défait à Old Trafford par Manchester United et Zlatan Ibrahimovic (3-0), jeudi en 16e de finale aller de l'Europa League, tandis que Lyon est allé battre l'AZ Alkmaar sur son terrain 4-1.