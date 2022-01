HANDBALL. Handball, Nationale 1 féminine : du mouvement à Colombelles

La saison de Colombelles est décidément pleine de rebondissements. Le dernier en date a pour nom Anaïs Thépaut. La jeune gardienne de but est de retour aux affaires après plus de six mois d'arrêt. "C'est une bonne nouvelle pour l'équilibre du groupe, soutient Jean-Baptiste Martin, le coach, même si Mathilde Hamel a très bien rempli son rôle. Ce n'est pas confortable d'avoir une seule gardienne." A la rubrique "mouvements", un autre paragraphe s'est écrit récemment par anticipation. Le CLCH connaît déjà le nom du coach qui encadrera l'équipe première la saison prochaine. L'actuel entraîneur sera remplacé par Reynaldo Mazzoli, ancien entraîneur d'Octeville. "Je n'ai pas envie de réagir, commente Jean-Baptiste Martin. J'ai envie de me concentrer sur cette fin de saison importante." Dimanche 12 février, Colombelles a affiché ses progrès en tenant tête au leader invaincu, Octeville. La logique du classement l'a toutefois emportée (26-23). En attendant, Colombelles a un week-end de répit.

