Saint-Lô. La campagne Normande recouverte de neige

La Manche et l'Orne avait été placé en vigilance jaune par météo France à la neige et au verglas. La neige a bel et bien fait une petite apparition dans la nuit du 10 au 11 février 2017. Au petit matin, la campagne manchoise était recouverte d'une fine pellicule blanche.