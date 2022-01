"On avait hâte d'en découdre". Quelques jours après le résultat de la coupe de France de boulangerie qui s'est déroulée du 21 au 23 janvier 2017 au Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation (SIRHA) à Lyon, le Caennais Valentin Levrard a toujours le sourire aux lèvres. "C'est un beau défi, un beau challenge. Avec des efforts on arrive à faire de belles choses". A 27 ans, ce jeune professeur en boulangerie-pâtisserie au lycée professionnel Rabelais d'Ifs (Calvados), participait pour la première fois à ce concours. "On a vraiment commencé à le préparer au mois d'octobre. Avec Maximilien et Damien on se voyait tous les jours après les cours et les heures de boulot pour travailler notre réalisation".

Les trois hommes sont tous passés par le même lycée professionnel Laplace à Caen mais à des années différentes. "C'est un de nos anciens professeurs qui nous dit de monter une équipe".

10 heures d'épreuves

A Lyon, les trois amis n'ont pas chômé. Une épreuve de 10 heures réparties sur deux jours les attendait. "Nous avions une pièce artistique à réaliser sur le thème du cinéma, des viennoiseries et bien évidemment du pain". Face au jury, les normands n'ont pas hésité à mettre en avant des spécialités locales. "Nous avons fait une viennoiserie avec de la compotée de pommes à l'intérieur bien évidemment", rigole Valentin Levrard.

En route pour la coupe d'Europe

Cette première place à la Coupe de France de boulangerie leur permet d'accéder à la coupe d'Europe de la boulangerie qui se tiendra à Nantes du 22 au 25 octobre prochain. "Il va falloir mixer à la fois traditions française et normande avec des rappels de chaque pays européens", explique le boulanger l'oeil malicieux. Les trois professionnels vont commencer d'ores-et-déjà à réfléchir à la thématique qui est : "contes et légendes de votre pays". Tout un programme ...à déguster.

