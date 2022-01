Inauguration d'une Banque Alimentaire intercommunale à L'Aigle

A L?Aigle, inauguration jeudi, des locaux d?une banque alimentaire intercommunale... une première en Basse Normandie... jusque la installée dans un hangar, la distribution s?effectue désormais, sur rendez-vous, dans une vraie boutique, rue Roland Boudet, en hyper centre-ville, sous forme de paniers préparés... et la volonté est désormais d?évoluer vers une « épicerie sociale ». 772 personnes sont bénéficiaires, dont de plus en plus de personnes agées...

