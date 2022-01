Alençon. Ségolène Royal vient encourager les territoires à énergie positive

Réduire la consommation d'énergie et favoriser les énergies renouvelables: de nombreux territoires s'y engagent dans toute la France et pour souligner cette dynamique, Ségolène Royal était ce vendredi 3 février 2017 aux confins de la Mayenne et de l'Orne.