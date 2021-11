Charlie Hebdo et Hyper Cacher: sobres commémorations à Paris

De courtes et sobres hommages, avec dépôts de gerbes et minutes de silence, ont eu lieu jeudi à Paris en mémoire des victimes des attentats de janvier 2015 contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher, qui avaient fait 17 morts.