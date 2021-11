Caen. Zénith de Caen : les temps forts de l'année 2017

L'année 2017 sera riche en événement au Zénith de Caen (Calvados). Petit tour d'horizon des spectacles à venir.

"Boléro": une célébration de Ravel

C'est un des airs les plus connus au monde: le ballet et l'orchestre de l'Opéra National de Russie s'en emparent pour rendre hommage à son créateur, Maurice Ravel. Création originale, ce Boléro raconte l'histoire d'Ida Rubinstein, une Étoile russe qui s'apprête à danser sur le célèbre morceau. Grand spectacle, ce Boléro entrelace des airs de Massenet et de Saint-Saëns avec, pour décor, une école russe de danse des années 1920.

Vendredi 20 janvier à 20h30. Tarifs: de 39 à 62€.

La comédie musicale fait de l'histoire

Événement à Caen: la comédie à succès "Les 3 Mousquetaires" débarque au Zénith. Sur scène, revivez la formidable épopée des personnages qui ont inspiré Alexandre Dumas. De d'Artagnan aux mousquetaires du Roi, Athos, Porthos et Aramis, en passant par l'énigmatique Cardinal de Richelieu et l'intrigante Milady de Winter, le souffle historique et héroïque du grand roman français prend toute sa mesure portée sur scène.

Samedi 11 février à 15h30 et 21h. Tarifs: de 39 à 86€.

Le grand retour de Saez

C'est un artiste à part dans le paysage musical français. Tour à tour poète provocateur, artiste maudit et chanteur du moment, Saez s'est longtemps distingué grâce à ses textes bruts comme le porte-parole d'une génération désabusée. Sa tournée, qui débute en mars, promeut son nouveau projet artistique intitulé "Le Manifeste".

Mercredi 22 mars à 20h. Tarif: 43 €

"Philosopher sans verbiage": l'université populaire de Michel Onfray s'installe au Zénith pour une semaine

C'est sous le titre de "Festival de Philosophie" que l'Université populaire de philosophie de Michel Onfray se tiendra. Une nouveauté originale marque les 13 ans passés à délivrer une contre-histoire de la philosophie. C'est désormais durant une semaine entière que les conférences se tiendront, englobant des thèmes aussi divers que "la nécessité de construire un épicurisme contemporain" ou encore de la musique comme "art d'entrer véritablement dans le monde" constituant ainsi une "Brève encyclopédie du monde".

Du 11 au 16 juillet de 11 à 13h puis de 18 à 20h. Entrée libre.

Pratique. La programmation complète de l'année est à retrouver sur www.zenith-caen.fr/

