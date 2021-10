La grogne démarre dans l'Orne mais pourrait bien s'étendre au reste de la région Basse Normandie. Les agriculteurs de la FDSEA et des JA réclament le boycott des produits Président et Lactel. Ils appellent tous les directeurs de moyennes et grandes surfaces à ne pas vendre ces produits. Les producteurs veulent ainsi faire pression pour obtenir une augmentation du prix du litre du lait.