La société Saje prod diffuse des films d'inspiration chrétienne

Un véritable homme orchestre. Hubert de Torcy est actuellement directeur de mensuel L’1visible, responsable de la branche audiovisuelle de la Communauté de l’Emmanuel (société Saje Prod). Saje produit des clips vidéo, quelques documentaires, une mini-série humoristique décalée (Le Cathologue) et édite des DVD. Elle assure actuellement la distribution en salles du film « Cristeros » de Dean Wright, évoquant la Christiade (1926-1929), soulèvement armé de paysans mexicains contre les persécutions antireligieuses des gouvernements de l’époque.

Quleques mots à propos de SAJE Distribution

L’ambition de SAJE est de rendre accessible au public francophone les films et téléfilms d’inspiration chrétienne, trésors d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Comment ? En les distribuant en salle, en DVD/VOD, mais aussi, à l’avenir, en produisant ses propres scenarios.

Il existe actuellement une offre sans précédent de films d’inspiration chrétienne, produits dans d’autres pays. Aux Etats-Unis, la plupart de ces films à très gros budget sortent sous le label des Majors parce que catholiques, protestants et évangéliques se sont mobilisés massivement pour faire le succès de films engagés comme Heaven is for real, Son of God ou God’s not dead. Ce qui est appelé les « faith based movies » (Films basés sur la foi).

Il est possible d'organiser une séance spéciale pour l'église ; une séance scolaire pour les élèves dans le cadre d'un service comme l'aumônerie ou de demander la programmation dans une salle de cinéma.

Hubert de Torcy est diplômé d’HEC (Hautes études commerciales de Paris). Marié, père de 3 enfants il est engagé dans la Communauté de l’Emmanuel depuis 18 ans. Il s’intéresse à la musique. Il fut, notamment, le producteur de la comédie musicale « Maria », créée en 2001 à Paray-le-Monial puis présentée en tournée dans 15 villes en France, il y a déjà dix ans. Il était l'invité de Tendance Confidences, dimanche 18 septembre 2016. Ecoutez-le :





