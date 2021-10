Caen. Normandie : Placebo et Phoenix au festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair

Les premiers noms de l'affiche 2017 du festival Beauregard sont tombés ce mardi 5 décembre 2016. Le groupe britannique Placebo et le groupe français Phoenix seront de la fête pour la nouvelle édition de l'un des meilleurs festivals de Normandie en juillet 2017.

Placebo : un trio rock iconique

Placebo est programmé le vendredi 7 juillet 2017. Le groupe fêtera à Hérouville-Saint-Clair les 20 ans de son premier album.

"Le trio au Rock insaisissable et addictif promet un voyage dantesque à travers sa prolifique et flamboyante carrière et revisitera ses tubes tour à tour enflammés ou troublants, dont certains qu'ils n'ont pas joué sur scène depuis près de 10 ans tout en nous réservant de savoureuses surprises et des raretés."

Le retour de Phoenix

Phoenix sera sur la scène de Beauregard samedi 8 juillet 2017. Le retour d'un groupe qui a déjà joué à Beauregard.

"Alors qu'ils entretiennent le mystère sur les réseaux sociaux et qu'ils affolent la toile, 2017 verra bien leur retour après un dernier album en 2013. Sacré par un prestigieux Grammy pour Wolfgang Amadeus Phoenix qui fut également disque d'or en France, les 4 versaillais rayonnent superbement des deux côtés de l'atlantique."

Après l'offre fan dont 4500 pass se sont envolés en quelques jours, le festival Beauregard ouvre l'ensemble de sa billetterie ce mercredi 7 décembre 2016.