Rouen. Bernard Cazeneuve Premier Ministre : les réactions en Normandie

La rumeur enflait depuis plus d'une semaine. En cas de candidature de Manuel Valls à la primaire de la gauche, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur et ancien maire de Cherbourg (Manche) de 2001 à 2012, pourrait le remplacer. L'hypothèse est devenue réalité ce mardi 6 décembre 2016. Dans la foulée de la démission de Manuel Valls, l'ancien député de la Manche a été nommé Premier Ministre. Et les réactions des élus socialistes normands n'ont pas tardé pour commenter la trajectoire de l'heureux élu, de maire de Cherbourg aux ors de Matignon.

Dans la Manche

Benoît Arrivé, le maire PS de Cherbourg-en-Cotentin, actuellement en Australie, salue l'homme d'Etat qu'est Bernard Cazeneuve, celui qui lui a précédé :

Même ton pour Sébastien Fagnen, conseiller départemental PS de la Manche et élu à Cherbourg :

.@BCazeneuve, Premier ministre. Juste reconnaissance de ses qualités d'homme d'État, fierté pour les habitants de @CherbourgenCot. #Manche — Sébastien Fagnen (@sebastienfagnen) December 6, 2016

Pour Arnaud Catherine, premier secrétaire du Parti Socialiste dans la Manche, la loyauté et les compétences de Bernard Cazeneuve ont primé. "Il est la révélation du quinquennat de François Hollande" estime l'élu cherbourgeois :

Stéphane Travert, député socialiste de la Manche, fait part de son respect pour l'homme et l'élu qu'est Bernard Cazeneuve :

Cohérence, sens de l'Etat,maîtrise, capacité de travail, bilan, force des convictions et des valeurs. #Cazeneuve #PremierMinistre #PS — STEPHANE TRAVERT (@StTRAVERT) 6 décembre 2016

Pierre Bihet, ancien conseiller départemental et élu de l'agglomération cherbourgeoise, est très critique sur l'action de Manuel Valls à la tête du gouvernement. Pour lui Bernard Cazeneuve apportera un autre ton :

Moins clivant, moins anxiogène, moins brutal que Manuel Valls, @bcazeneuve est nommé 1er Ministre. Il rassure et rassemble...#cazeneuve2022? — Pierre Bihet (@PBihet) 6 décembre 2016

A droite, Jean-François Le Grand, ancien président du Conseil général, rappelle que Bernard Cazeneuve est le premier élu de la Manche à être nommé premier ministre :

David Margueritte, conseiller régional Les Républicains et ancien adversaire de Bernard Cazeneuve aux législatives, voit dans cette nomination un rôle sacrificiel :

Le sens du sacrifice de @BCazeneuve Premier ministre de liquidation d'un quinquennat qui a désespéré les Français et fait honte à la France — David MARGUERITTE (@DMARGUERITTE) 6 décembre 2016

A contrario, le président LR du Conseil départemental de la Manche, Philippe Bas, estime que le choix de François Hollande est celui de la stabilité :

#Cazeneuve=choix professionnel pour maintenir l'#Etat au milieu d'un naufrage politique.

+bon choix pour la #Manche, car il lui est fidèle. — Philippe Bas (@BasPhilippe) 6 décembre 2016

Philippe Gosselin, député LR, souligne l'influence de Bernard Cazeneuve, au-delà des étiquettes politiques

#Cazeneuve 1e Ministre:

un choix de raison, rassurant pour #Hollande. L'homme est respecté au delà de la majorité.Beau parcours depuis 2012 — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 6 décembre 2016

Dans l'Orne

Laurent Beauvais, président de l'agglomération d'Argentan et ancien président de la Basse-Normandie, a appris la nouvelle grâce à Tendance Ouest :

Le maire d'Alençon et député Joaquim Pueyo a également salué cette nomination:

Je salue la décision de @fhollande de nommer @BCazeneuve Premier Ministre. Nous pourrons poursuivre notre action jusqu'au bout. — Joaquim PUEYO (@Joaquim_PUEYO) December 6, 2016

Dans le Calvados

Dans le Calvados, le conseiller régional et conseiller municipal de Ouistreham Raphaël Chauvois s'est lui aussi félicité:

Félicitations à @BCazeneuve premier ministre et normand! — raphael chauvois (@RChauvois) December 6, 2016

En Seine-Maritime

En Seine-Maritime, le député Christophe Bouillon voit dans le nouveau Premier Ministre "la bonne personne à la bonne place", le symbole d'une "autorité républicaine et d'une approche humaine". Et le parlementaire d'évoquer "une chance et un honneur pour la Normandie !"

Nicolas Mayer-Rossignol, patron du groupe socialiste au Conseil régional, dit sa fierté :

Très heureux et fier de la nomination de @BCazeneuve, ami fidèle avec qui ns avons tant fait en 2014/15. La #Normandie au sommet de l'Etat. https://t.co/uBFZNJns2H — Nicolas Mayer (@NicolasMayerNMR) 6 décembre 2016

L'ancien président du Conseil départemental de Seine-Maritime Nicolas Rouly, aujourd'hui patron du PS dans le département, y est aussi allé de son éloge:

Un normand @Matignon. Merci @manuelvalls pr le travail accompli. Félicitations @BCazeneuve et bon courage pour continuer à servir la France. — Nicolas Rouly (@NicolasRouly) December 6, 2016

Quant au maire d'Elbeuf (Seine-Maritime) Djoudé Merabet, qui a accueilli il y a peu Bernard Cazeneuve dans sa ville en tant que ministre de l'Intérieur, "son parcours et son expérience d'élu local en Normandie conforteront sa mission de Premier Ministre en phase avec les préoccupations des Français. En tant que ministre de l'Intérieur, il a montré sa forte capacité de travail, son écoute et sa rigueur intellectuelle dans un contexte inédit en France".

La députée et ancienne ministre des Sports Valérie Fourneyron, qui a côtoyé Bernard Cazeneuve au gouvernement, évoque un homme qui a "toutes les qualités requises pour ce poste, notamment en période de gros temps. Nous avons besoin de son autorité, son sang-froid, sa capacité à trancher, sa tempérance [...] C'est ce qu'il faut pour rassurer les Français dans le contexte difficile que nous connaissons. C'est un profil solide et incontestable".

Cette nomination ne réjouit pas plus Nicolas Bay du Front National :

Bernard #Cazeneuve nommé syndic de faillite du hollandisme agonisant ! #Hollande — Nicolas Bay (@nicolasbayfn) 6 décembre 2016

